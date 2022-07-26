Ведра лисичек собирают грибники в лесах под Новосибирском после дождей

После дождей грибники собирают ведра лисичек в лесах под Новосибирском. Фото: предоставлено Татьяной Горбуновой.

Сезон грибов в разгаре в Новосибирской области. После обильных дождей, сменивших жару, в лесах появились лисички. Любители тихой охоты собирают рыжие грибы вёдрами.

– За час прогулки в Жеребцово рядом с дачами набрала 7 литров отменных лисичек… СНТ Снегирь, СНТ Солнечное... Там кругом грибы есть, – рассказала КП-Новосибирск жительница Новосибирска Татьяна Горбунова.

За час прогулки можно набрать богатый урожай. Фото: предоставлено Татьяной Горбуновой.

Собирают лисички и рядом с Мошнино Мошковского района. Там за полтора часа прогулки грибники набрали богатый урожай!

А вот столько лисичек сибиряки насобирали в Мошковском районе. Полтора часа - 9 ведер! Фото: предоставлено Анной Скорых.

– 9 ведер в общей сложности получилось за этот промежуток времени, – поделилась с «Комсомолкой» Анна Скорых.

Сибиряки говорят, что готовят из лисичек очень вкусные блюда. Они поделились некоторыми секретами приготовления грибов.

– Лисички мы мариновали, суп с ними варили. Отварные на зиму замораживали. Люди еще их солят. Мы пока не пробовали, в этом сезоне хотим первый раз посолить, – поделилась с КП-Новосибирск Татьяна Горбунова. – Очень вкусное блюдо – картошка с лисичками и со сливками. Сначала лисички нужно потушить с лучком, потом к ним добавить картошку и залить сливками.

Из лисичек можно приготовить невероятно вкусные блюда. Как например, картошечка с грибами и со сливками. Фото: предоставлено Татьяной Горбуновой.

Анна Скорых добавила, что в их семье лисички принято замораживать на зиму. А потом добавлять грибы в домашнюю пиццу или обжаривать их с картошкой.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала, что в лесах под Новосибирском появились грузди.

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