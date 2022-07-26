Пролётное строение четвертого моста через Обь в Новосибирске опустят на 2,8 метра

Специальные домкраты будут постепенно опускать мост в течении двух месяцев. Фото: ГК «ВИС».

В Новосибирске приступили к установки пролетного строения четвертого моста через об Обь в проектное положение. А это значит, что огромную конструкцию длиной более 750 метров и весом свыше 10 тысяч тон придется опустить на 2,8 метра. Для этого специальные домкраты будут два месяцем постепенно опускать будущий мост в необходимое положение.

— На стройке задействовано 520 человек, более 80 единиц техники и механизмов. На правом берегу Оби завершено бетонирование плит перекрытия Зыряновского путепровода, следующим этапом будет устройство дорожной одежды. Стойки пилона моста забетонированы на высоту 76 и 80 метров, — рассказали в пресс-службе ГК «ВИС».

Также застройщик отметил, что работы кипят и на левом берегу. Здесь одновременно строят подпоры 8 съездов в районе улиц Станционной и Ватутина, а также бетонируют плиты проезжей части. На время работ на этих участках пустили объездное движение у площади Энергетиков.

Напомним, что мост готов уже на 55%. До конца 2022 года по нему планируют открыть рабочее движения. Полностью же мост и комплекс развязок введут в эксплуатацию только в декабре 2023 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Четвертый мост через Обь в Новосибирске готов на 55%

Полностью строительство завершится в декабре 2023 года (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер