В Новосибирске грузовик сбил курьера на велосипеде

В Новосибирске грузовик сбил курьера на самокате. Фото: "АСТ-54".

Во вторник, 26 июля, на улице Высоцкого грузовик сбил парня. Подробности в соцсети рассказали очевидцы.

– Авария произошла рядом с домом № 38: грузовичок Isuzu Elf сбил курьера на велосипеде, – уточнили в группе «АСТ-54».

На кадрах к посту видно, что доставщик еды с рюкзаком за плечами лежал на асфальте. Вокруг него столпились люди.

Очевидцы, проезжавшие мимо, рассказали КП-Новосибирск, что у курьера травма ноги:

– Ему прямо там медики гипс накладывали на ногу, ну, или лангету, – поделились свидетели.

Аварию прокомментировали в ГИБДД по Новосибирску. По данным ведомства, водитель грузовика 1980 года рождения не предоставил преимущество в движении курьеру на велосипеде и наехал на него.

– В результате ДТП пострадал велосипедист 1991 года рождения. Его доставили в больницу, характер травм уточняется. На месте работает экипаж ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия, – пояснили в Госавтоинспекции.

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