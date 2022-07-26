В МВД назвали самые криминальные районы Новосибирска

Названы самые криминальные районы Новосибирска. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске назвали самые криминальные районы за первое полугодие 2022 года. Данные КП-Новосибирск предоставили в ГУ МВД России по НСО.

С января по июль в городе зарегистрировали около 16 тысяч преступлений. Это на 1,5% ниже, чем за аналогичный период 2021 года.

- Наибольшее количество зарегистрированных преступлений зафиксировано на территории Ленинского района – 3029, - сообщили КП-Новосибирск в МВД.

В список самых криминальных районов также вошли Октябрьский (2003 преступления), Центральный (1862) и Кировский (1711).

- Меньшее количество преступлений зарегистрировано в Первомайском (842), Железнодорожном (868) и Советском (941) районах, - добавили в ведомстве.

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