Рецидивист из Белгородской области украл мобильник у работницы автокасс в Новосибирске. Фото: стоп-кадр.

Впечатляющая кража, попавшая на видео, произошла на новосибирском вокзале. Там у работницы автокасс пропал мобильный телефон. Транспортные полицейские выяснили, что украл гаджет 37-летний рецидивист из Белгородской области. Злоумышленника задержали. Он попытался оправдаться, рассказав свою версию случившегося.

По словам мужчины, в Новосибирске он был проездом. Ехал домой из Алтайского края. Полицейским пояснил, что по пути потерял свои деньги и телефон. За помощью обратился к сотруднице автокасс.

– Получилась такая ситуация – я договорился с женщиной, чтобы она связалась с моей матерью. Она с ней связалась. И вроде как, мой друг должен был перекинуть мне 8500 тысяч. Работница сказала мне сделать карту для того, чтобы получить деньги. Я сделал карту, принес ей. Она мне отдала ее, я пошел проверить – денег на ней не было. В голове что-то глюкануло, я решил, что она эти деньги себе присвоила. Вернулся к ларьку, там никого не было, я через ограждение перепрыгнул и все, – говорит на допросе мужчина, который ранее уже был судим.

Рецидивист забрался в автокассу. Там в одном из ящиков нашел мобильный и забрал его. Вор удалился, но уже на втором этаже вокзала его задержали транспортные полицейские.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража». Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде при надлежащем поведении.

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