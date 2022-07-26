Новосибирск попал в десятку городов с самыми богатыми женихами

Новосибирск вошел в ТОП-10 городов с самыми богатыми женихами. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Новосибирск попал в ТОП-10 городов с самыми состоятельными женихами. Данные предоставили специалисты аналитического центра ювелирного бренда «SOKOLOV», которые проанализировали продажи помолвочных колец за первое полугодие 2022 года.

Новосибирск занял десятое место в рейтинге. За помолвочное кольцо в ювелирном магазине сибиряки готовы были отдать 6 тысяч 443 рубля.

Первое место досталось Санкт-Петербургу. Мужчины из Северной столицы оказались самыми щедрыми – на кольцо для любимой женщины они тратили около 10 тысяч рублей.

На втором месте оказался Саратов. Там представители сильного пола раскошеливались на 9 тысяч 117 рублей. Тройку лидеров замкнул Краснодар. Мужчины выбирали помолвочное кольцо в среднем за 8 тысяч 531 рубль.

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