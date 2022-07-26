В Новосибирске студент на BMW предложил миллион за гибель пешехода

Водителем седана за 7 млн рублей оказался студент-второкурсник. Фото: отряд пропаганды ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирске второкурсник на дорогом BMW попал в суд за сбитого пешехода. Трагедия произошла 26 сентября 2021 года у дома на улице Мочищенское шоссе, 4.

По данным ГИБДД, 24-летний водитель BMW 750 Li XDRIVE ехал в сторону улицы Жуковского и сбил 38-летнего мужчину на пешеходном переходе. После чего врезался в автомобиль Toyota Allex. Со слов очевидцев, от удара пешеход подлетел в воздух, с него даже слетела обувь.

Пострадавший получил черепно-мозговую травму, ушиб мозга тяжелой степени, переломы и ссадины. Он несколько месяцев пролежал в больнице. Врачи боролись за его жизнь. Однако в марте 2022 года 38-летний пациент умер в отделении реанимации.

На водителя следователи возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека.

В ходе расследования выяснилось, что 24-летний студент одного из вузов проехал на красный сигнал светофора, чем спровоцировал фатальное ДТП.

Потерпевшей по делу выступила вдова пешехода. У погибшего остались дети.

- Обвиняемый признал вину, в досудебном порядке выплатил миллион рублей компенсации. В судебном заседании огласили обвинительное заключение, потерпевшая заявила ходатайство о примирении. Рассмотрение дела отложили из-за приобщения материалов, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Заельцовского района Дарья Нестерова.

Дело рассмотрит Заельцовский районный суд.

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