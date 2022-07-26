Злоумышленники, ограбившие ювелирный магазин в Оби Новосибирской области, взяли таксиста в плен

Ограбившие ювелирный магазин в Оби взяли таксиста в плен. Фото: стоп-кадр из видео / «Инцидент Новосибирск»
Злоумышленники, которые ограбили ювелирный магазин в городе Обь, взяли таксиста в плен. Об этом сообщает газета «Аэро – Сити».
Напомним, ограбление произошло в субботу, 23 июля. Объектом нападения стал ювелирный магазин «585*Золотой».
Как выяснили журналисты, перед нападением преступники вызвали такси через мобильное приложение.
- Водителя злоумышленники взяли в «плен», - уточнили в «Аэро – Сити».
Ранее КП-Новосибирск выяснила подробности произошедшего. Со слов очевидца, злоумышленники устроили массовое ДТП, пытаясь скрыться с места преступления.
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