Злоумышленники, ограбившие ювелирный магазин в Оби Новосибирской области, взяли таксиста в плен

Ограбившие ювелирный магазин в Оби взяли таксиста в плен. Фото: стоп-кадр из видео / «Инцидент Новосибирск»

Злоумышленники, которые ограбили ювелирный магазин в городе Обь, взяли таксиста в плен. Об этом сообщает газета «Аэро – Сити».

Напомним, ограбление произошло в субботу, 23 июля. Объектом нападения стал ювелирный магазин «585*Золотой».

Как выяснили журналисты, перед нападением преступники вызвали такси через мобильное приложение.

- Водителя злоумышленники взяли в «плен», - уточнили в «Аэро – Сити».

Ранее КП-Новосибирск выяснила подробности произошедшего. Со слов очевидца, злоумышленники устроили массовое ДТП, пытаясь скрыться с места преступления.

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