Новосибирский крупный производитель стеклотары увеличил выпуск облегченных бутылок

Фото: Агентство инвестиционного развития НСО.

В результате перенастройки производственных процессов на заводе оптимизирована работа одной из линий по производству облегченной бутылки методом NNPВ (Narrow Neck Press and Blow - узкогорлое прессовыдувание) - когда бутылка получается легче стандартной при тех же геометрических размерах.

- Мы продолжим инвестировать в развитие мощностей, но не менее важным направлением для роста эффективности нашего бизнеса является устранение потерь. Специалистам удалось на 11% сократить время переналадки стеклоформующих машин для перехода с выпуска одной номенклатуры стеклоизделий на другую, минимизировать простой оборудования. Используя методы lean management, оптимизировали загрузку стекловаренной печи, увеличили выход годной продукции на 8%, - подчеркнул генеральный директор ООО «Сибирское стекло» Антон Мор.

Кроме того, в компании усовершенствовали взаимодействие между подразделениями, благодаря изменению алгоритмов работы участков ремонта оборудования, автоматических систем управления и метрологического обеспечения, маршрут перемещений инструментов, материальных ресурсов и персонала стал короче в два раза.

Директор Регионального центра компетенций Агентства инвестиционного развития НСО Камилла Волосская отметила, что несмотря на высокий уровень организации производства в компании смогли найти внутренние резервы для улучшений.

- Работать на предприятиях с развитой производственной системой - это всегда серьезный вызов для экспертов. Однако, применив лучшие российские и мировые практики, методологию и инструментарий бережливого производства, нам удалось достичь всех поставленных целей в проекте, - отметила Камилла Волосская.