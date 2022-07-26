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Происшествия26 июля 2022 6:14

В Новосибирске в Горском карьере утонул 20-летний парень

Трагедия произошла 23 июля
Анастасия ХРОМЫХ
В Новосибирске утонул 20-летний парень.

В Новосибирске утонул 20-летний парень.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Горском карьере утонул 20-летний молодой человек. Об этом во вторник, 26 июля, сообщил на аппаратном совещании начальник Департамента ЧС мэрии Новосибирска Сергей Куценко.

- Утонул молодой человек, 20 лет, в карьере Горском. Трагедия произошла 23 июля, - рассказал Сергей.

Он добавил – трагедия произошла несмотря на то, что на территории карьера усилили группировку спасателей.

- Кроме поста там поставили еще оперативную группу, - уточнил начальник Департамента ЧС.

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