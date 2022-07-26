В Новосибирске в Горском карьере утонул 20-летний парень

В Новосибирске утонул 20-летний парень. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Горском карьере утонул 20-летний молодой человек. Об этом во вторник, 26 июля, сообщил на аппаратном совещании начальник Департамента ЧС мэрии Новосибирска Сергей Куценко.

- Утонул молодой человек, 20 лет, в карьере Горском. Трагедия произошла 23 июля, - рассказал Сергей.

Он добавил – трагедия произошла несмотря на то, что на территории карьера усилили группировку спасателей.

- Кроме поста там поставили еще оперативную группу, - уточнил начальник Департамента ЧС.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber