В Новосибирске в Горском карьере утонул 20-летний парень

В Новосибирске утонул 20-летний парень.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Горском карьере утонул 20-летний молодой человек. Об этом во вторник, 26 июля, сообщил на аппаратном совещании начальник Департамента ЧС мэрии Новосибирска Сергей Куценко.
- Утонул молодой человек, 20 лет, в карьере Горском. Трагедия произошла 23 июля, - рассказал Сергей.
Он добавил – трагедия произошла несмотря на то, что на территории карьера усилили группировку спасателей.
- Кроме поста там поставили еще оперативную группу, - уточнил начальник Департамента ЧС.
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