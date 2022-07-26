В Новосибирске 7-летний мальчик за рулем экскаватора возмутил жителей Первомайки

Девушка шла собирать грибы, но обнаружила экскаватор с ребенком. Фото: "Моя Первомайка" "ВКонтакте"

В Новосибирске 7-летний мальчик сел за руль экскаватора и вырыл траншею в Первомайском районе. За технику ребёнка посадил отец. Очевидцы выложили видео необычного урока в группе «Моя Первомайка».

- Автор поста пошла собирать грибы на проселочную дорогу между церковью на КСМ и Орловкой. В лесу наткнулась на экскаватор, внутри него был мальчик 7 лет. Он копал траншею. Ребёнок сидел на коленках у мужчины, который давал ему советы и указания, – рассказала подписчица группы. – Женщина подошла ближе и стала снимать, водитель увидел это, вышел и стал орать на нее. Она спрятала телефон и ушла.

После урока, который ребёнку преподал отец, в лесу осталась траншея в несколько метров.

Пользователи соцсетей предположили, что мужчина учил семилетнего сына управлять экскаватором.

- Мужик воспитывает сына. Показывает, что экскаватор - это не игрушка, это работа. Уехал в лес, чтобы никому не мешать. Что тут такого?, - считает подписчик.

Некоторых подписчиков действия взрослого возмутили.

- Учил бы лучше ребёнка беречь природу. От неё и так уже ничего не останется скоро, - возразила сибирячка.

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