В Новосибирске с 1 августа заработают школьные ярмарки

Названы даты открытия школьных ярмарок в Новосибирске. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Первая школьная ярмарка откроется на площади Карла Маркса в понедельник, 1 августа. Об этом рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.

– Ярмарка на территории, прилегающей к ТЦ «Фантазия» на площади Карла Маркса, 2, будет работать с 1 августа по 15 сентября с 10:00 до 20:00, – сообщили в мэрии.

На ярмарке можно будет выбрать и примерить школьную форму, найти канцелярию, тетрадки и учебники. Продавцы помогут определиться с выбором рюкзака и дневника. В мэрии также отметили, что на ярмарках установят цены на 10 % ниже рыночных.

С 15 августа по 5 сентября откроют торговую площадку со школьными товарами на улице Троллейной, 130а возле ТЦ «Континент».

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