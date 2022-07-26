Сквер на улице Воинской в Новосибирске переименуют в честь погибших героев Донбасса

В Новосибирске сквер Воинский могут назвать в честь героев Донбасса. Фото: Зеленый Новосибирск.

В Новосибирске сквер на улице Воинской могут назвать в честь погибших в ходе спецоперации на Донбассе российских военнослужащих. Об этом во вторник, 26 июля, рассказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова во время аппаратного совещания с мэром Анатолием Локтем.

– Есть предложение от общественности и депутатов назвать сквер на улице Воинской именем героев Донбасса. В этом году мы приступили к его реконструкции. Сквер находится возле военного городка, и в начале ХХ века здесь были воинские захоронения, – рассказала Анна Терешкова.

Единый комплекс сквера будет включать в себя Храм во имя святого страстотерпца царя Николая. Реконструкцию сквера планируют закончить в следующем году, затем его будут дорабатывать.

– Сквер героев Донбасса. Хорошо. Давайте утверждать это направление, – согласился мэр. – Думаю, это решение своевременное, в духе патриотизма, который новосибирцы проявляют по отношению к спецоперации.

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