В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело из-за мусорного полигона на левом берегу

В Новосибирске возбудили уголовное дело из-за близости жилых домов к мусорному полигону. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

В Новосибирске возбудили уголовное дело из-за близости мусорного полигона «Левобережный» к домам жителей улицы Малыгина. Каждый год летом горит то сам полигон, то незаконная свалка рядом с ним. Зловонный запах разносится по всему левому берегу, а здоровье жителей близлежащих домов страдает из-за влияния вредных выбросов.

– По результатам проведения процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, – сообщали в следственном управлении СК России по Новосибирской области.

Жители окрестностей левобережной свалки недавно обратились к главе СКР Бастрыкину с жалобами на полигон, кладбище и Хилокский рынок.

Также 19 июля мэрия Новосибирска проиграла дело о санитарной зоне возле кладбища «Клещихинское». Теперь свалку и кладбище ограничат безопасным расстоянием от жилых домов и рынков, а местных жителей придется переселить.

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