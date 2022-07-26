Погибшего в ходе спецоперации на Донбассе новосибирца наградили Орденом Мужества посмертно

Погибшего на Донбассе новосибирца наградили Орденом Мужества посмертно. Фото: Маслянинский Льновод.

Погибшего в ходе спецоперации на Донбассе новосибирца Ивана Смердина посмертно наградили Орденом Мужества. Эту информацию КП-Новосибирск подтвердили во вторник, 26 июля, в военном комиссариате города Черепаново, Черепановского и Маслянинского районов Новосибирской области.

Как сообщает районное издание «Маслянинский Льновод», Иван погиб 28 апреля во время выполнения боевого задания. Дома у него остались новорожденная дочь, жена, друзья и родственники.

Иван Смердин закончил школу в Мамоновском сельсовете. Затем поступил в таможенный колледж в Новосибирске, сдал сессию и ушел служить. После армии парень подписал контракт и стал старшим механиком-водителем в танковых войсках.

За день до рождения дочери Иван подписал второй контракт и уехал на Украину. 28 апреля он погиб в селе Новоандреевка Донецкой области, заменяя сослуживца на боевом задании.

8 июля Глава Маслянинского района Павел Прилепа вручил отцу героя Орден Мужества.

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