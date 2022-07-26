Фото и видео пожара, охватившего несколько балконов в новосибирской высотке, показали в МЧС

Когда пожарные прибыли на место, горели 3 балкона. Огонь стремительно распространялся. Фото: ГУ МЧС НСО.

В МЧС опубликовали фото и видео с места крупного пожара в Железнодорожном районе Новосибирска. Там утром, 26 июля, огонь охватил несколько балконов.

– Когда пожарные прибыли на место, горели 3 балкона. Огонь стремительно распространялся. Возгорание перешло на горючую гидроизоляцию на вентилируемом фасаде. Соответственно, загорелись и кондиционеры. Три балкона горели изначально с 9 по 11 этаж изначально. После того, как загорелась горючая гидроизоляция, ориентировочно вспыхнули балконы со 2-го по 12-й этаж, – уточнили в ГУ МЧС по НСО.

Мощное пламя перекинулось и на кондиционеры. Фото: ГУ МЧС НСО.

В ведомстве добавили, что произошло обрушение конструкций балкона, фасадов внутрь двора. Никто не пострадал – людей эвакуировали. Самостоятельно спаслись 20 человек.

Сотрудники МЧС проверили квартиры в подъезде на наличие скрытых очагов горения. Информация о материальном ущербе, количестве пострадавших квартир и балконов уточняется.

По данным МЧС, произошло обрушение балконов и фасада. Фото: ГУ МЧС.

– Ликвидировали открытое горение в 08:27, – добавили в МЧС.

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