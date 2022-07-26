В Новосибирске пропал 77-летний пенсионер в голубой джинсовке и белой кепке

В Новосибирске пропал 77-летний Владимир Итальянский. Фото: Лиза Алерт.

В Новосибирске ищут пропавшего пенсионера в белой кепке с седой бородой. 77-летний Владимир Итальянский пропал с 22 июля. Объявление разместили в поисковой группе «Лиза Алерт».

Владимир худощавого телосложения, ростом 160-170 сантиметров. У него седые волосы и серые глаза. Может находиться в Заельцовском и Ленинском районах Новосибирска, а также передвигаться по городу.

– Нам удалось совместно с родными установить некоторые места, где был дедушка с момента пропажи. В одном из районов города были найдены его документы. Дедушка страдает проблемами с памятью, при этом активно передвигается по городу, – рассказала КП-Новосибирск руководитель новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт».

Сейчас по соцсетям рассылают ориентировку. Поисковые группы будут выезжать на места, где Итальянского заметят свидетели.

Мужчина был одет в голубую джинсовку, белую кепку, темно-синие трико и олимпийку, на ногах черные кроссовки.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Владимира Итальянского, просьба сообщить по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

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