20 человек спаслись из новосибирской высотки, в которой загорелись балконы

20 человек спаслись из новосибирской высотки, в которой загорелись три балкона. Фото: ГУ МЧС НСО.

Из новосибирской высотки, в которой огонь охватил несколько балконов, спаслись 20 человек. Об этом сообщили в региональном МЧС. В ведомстве также раскрыли подробности ЧП.

– В 6:56 пожарные выехали на сообщение о пожаре на балконе 13-ти этажного жилого многоквартирного дома по ул. Ленина в Новосибирске. В течение семи минут первые пожарные расчеты были на месте. Установлено, что горели три балкона с 9 по 11 этажи. Также горели кондиционеры, – уточнили в ГУ МЧС по НСО.

Пожарные эвакуировали людей на незадымляемые лестничные клетки.

Локализовать возгорание пожарные смогли за 20 минут.

По предварительным данным МЧС, в доме загорелись кондиционеры на разных этажах.

Ликвидация пожара продолжается. На месте работает усиленная группировка пожарно-спасательных подразделений.

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