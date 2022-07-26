20 человек спаслись из новосибирской высотки, в которой загорелись балконы

20 человек спаслись из новосибирской высотки, в которой загорелись три балкона. Фото: ГУ МЧС НСО.
Из новосибирской высотки, в которой огонь охватил несколько балконов, спаслись 20 человек. Об этом сообщили в региональном МЧС. В ведомстве также раскрыли подробности ЧП.
– В 6:56 пожарные выехали на сообщение о пожаре на балконе 13-ти этажного жилого многоквартирного дома по ул. Ленина в Новосибирске. В течение семи минут первые пожарные расчеты были на месте. Установлено, что горели три балкона с 9 по 11 этажи. Также горели кондиционеры, – уточнили в ГУ МЧС по НСО.
Пожарные эвакуировали людей на незадымляемые лестничные клетки.
Локализовать возгорание пожарные смогли за 20 минут.
По предварительным данным МЧС, в доме загорелись кондиционеры на разных этажах.
Ликвидация пожара продолжается. На месте работает усиленная группировка пожарно-спасательных подразделений.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер