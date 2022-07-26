Рассказываем про пробки в Новосибирске 26 июля 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске 26 июля 2022 года: сложно проехать по улице Станционной. Также затруднено движение по улице Широкой и по проезду Энергетиков. Об этом сообщает «2ГИС».

Пробки сковали улицы Котовского, Ватутина и Станиславского. Затруднено движение по улицам Титова, Троллейной и Немировича-Данченко.

На правобережье заторы на Большевистской в сторону Речного вокзала, улицам Кирова, Добролюбова и Восход. Затруднено движение по улицам Бориса Богаткова и Татьяны Снежиной.

Уровень пробок на утро 26 июля 2022 года в Новосибирске достиг 4-х баллов.

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