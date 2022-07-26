Пожар охватил несколько балконов в новосибирской высотке

Пожар охватил пять балконов в новосибирской высотке. Фото: "АСТ-54".

Во вторник, 26 июля, крупный пожар произошёл в Железнодорожном районе Новосибирска. В высотке на Ленина загорелись несколько балконов. Очевидцы поделились кадрами с места ЧП в соцсети.

– В 13-этажном доме по адресу Ленина, 94, началось возгорание на балконе на 10-м этаже, а затем огонь перекинулся ещё на 4 балкона сверху, – написали в паблике «АСТ-54».

КП-Новосибирск уточняет информацию о пострадавших и подробностях ЧП.

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