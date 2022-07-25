В Новосибирске мужчина в черной маске ограбил два салона связи на 300 тысяч

Мужчина украл два телефона и наушники. Фото: ГУ МВД по НСО

В Новосибирске мужчина в черной маске ограбил два салона сотовой связи. Общая сумма ущерба у магазинов составила 300 тысяч рублей.

— В салоне по улице Кирова мужчина в присутствии продавца похитил телефон и наушники. В магазине, расположенном на улице Никитина он же, угрожая работнику ножом, украл два телефона и наушники. Общая сумма ущерба составила почти 300 тысяч рублей, - рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Преступления происходили еще в мае и июне этого года. Сейчас полицейским удалось найти и задержать подозреваемого. Им оказался 24-летний житель Кировского района, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Выяснилось, что украденную технику он продал, а деньги потратил.

Уголовные дела были возбуждены по двум статьям: «Грабеж» и «Разбой». Сейчас мужчина находится под стражей, ему может грозить лишение свободы до 7 лет.

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