Жительница Новосибирска пожаловалась на соседей, жаривших шашлыки на детской площадке

Посиделки сибиряки устроили прямо на детской площадке. Фото: Кадр из видео\предоставлено героиней материала

Жительница Новосибирска пожаловалась на супружескую пару, решившую устроить посиделки с шашлыком прямо на детской площадке во дворе дома на улице 3й переулок Крашенинникова, 9. По ее словам, мужчина и женщина были нетрезвыми и на замечания не реагировали.

— Сама я живу в соседнем доме, но каждый день мы с детьми гуляем на этой площадке, поскольку у нас во дворе ее нет. Территория эта закрытой не является, никаких вывесок о том, что посторонним вход воспрещен, там нет. И вот в воскресенье, 24 июля, мы с детьми часов в семь вечера вышли погулять на эту площадку. И примерно в это же время двое местных жильцов начали там разводить костер и ставить мангал, чтобы пожарить шашлыки. Прямо возле песочницы! Не говоря уже о том, что оба они выпивали алкоголь, — рассказала КП-Новосибирск сибирячка. — Я попросила убрать спиртное, а в ответ эта дама подлетела к нам, начала выгонять нас с площадки, собирать наши игрушки, брать моих детей за капюшоны, чтобы выпроводить. Это просто ужас.

Возмущенная женщина вызвала полицию, однако, когда оперативники прибыли на место, супруги уже успели уйти со двора вместе с мангалом и шашлыками.

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