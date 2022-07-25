В Новосибирской области на мужчину завели уголовное дело из-за миллионного долга по алиментам

Пока у мужчины была работа, выплату вычитывали из зарплаты. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Против 36-летнего жителя Кочковского района Новосибирской области возбудили уголовное дело за неуплату алиментов дочери. Пока у мужчины была работа, выплату вычитывали из зарплаты. Но когда его уволили, перечислять своему ребенку деньги он прекратил.

— У должника перед 10-летней дочерью образовался долг по алиментам более 1 миллиона рублей, за что судебные приставы не раз привлекали его к ответственности. После назначенного наказания в виде обязательных работ мужчина даже трудоустроился, и алименты начали удерживать из его зарплаты. Однако через несколько месяцев его уволили и вновь начались проблемы с выплатами, — рассказали в УФССП по региону.

После этого против мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы сроком до одного года. Освободиться от уголовной ответственности сибиряк сможет, когда погасит долг.

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