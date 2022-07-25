За рулем «Лады», врезавшейся в дерево в Новосибирске, был подросток

В Госавтоинспекции рассказали подробности ДТП с «Ладой», врезавшейся в дерево. Фото: "АСТ-54"

В Госавтоинспекции рассказали подробности ДТП с «Ладой», врезавшейся в дерево. Напомним, авария случилась вечером в понедельник, 25 июля. После столкновения водитель сбежал с места произошедшего. Как выяснилось позже — за рулем был подросток.

— В 18:40 17-летний подросток за рулем автомобиля ВАЗ 2102 ехал по улице Авиастроителей и напротив дома № 11 не справился с управлением и въехал в дерево, после чего покинул автомобиль и сбежал с места ДТП, — рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирску. — Вскоре подростка задержали полицейские и доставили в отдел.

В ДТП никто не пострадал, а в отношении молодого человека составили протокол по части 1 статьи 12. 7 КоАП РФ за езду без прав. Ему грозит штраф от пяти до пятнадцати тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске водитель «Лады» врезался в дерево, убегая от полиции

После ДТП водитель решил сбежать, бросив свою машину (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер