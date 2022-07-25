В Новосибирске дерево оборвало провода, провисев на них больше двух недель

Оборванный провод лежит прямо на дороге. Фото: «АСТ-54»

Жители Первомайского района Новосибирска пожаловались на упавшую березу, которая оборвала провода. Произошло это на пересечении улиц Шмидта и Марата.

— Берёза долгое время весела на проводах. А сегодня оборвала один из них. Провод лежит на дороге, а ведь по ней ходим мы и наши дети, — рассказали подписчики паблика ВКонтакте «АСТ-54».

Ранее КП-Новосибирск писала об этой березе. Дерево сломалось во время сильной грозы в начале июля и повисло на проводах. Местные беспокоились, что если березу не уберут, то она рано или поздно оборвет их. Спустя почти неделю так и произошло.

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