Погода в Новосибирске на 26 июля 2022 года: возвращается жара

Температура поднимется до +27.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Погода в Новосибирске на 26 июля 2022 года: впервые за последние дни будет тепло и без дождя.
— Ночью температура в городе поднимется с +13…+15 градусов, днем — до +25…27. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Подует юго-западный ветер с порывами до 4-9 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.
По области метеорологи обещают температуру еще жарче, местами до +32 градусов. Будет так же сухо и тепло, по северу местами кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром местами туманы.
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