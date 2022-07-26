Погода в Новосибирске на 26 июля 2022 года: возвращается жара

Температура поднимется до +27. Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Новосибирске на 26 июля 2022 года: впервые за последние дни будет тепло и без дождя.

— Ночью температура в городе поднимется с +13…+15 градусов, днем — до +25…27. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Подует юго-западный ветер с порывами до 4-9 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

По области метеорологи обещают температуру еще жарче, местами до +32 градусов. Будет так же сухо и тепло, по северу местами кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром местами туманы.

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