В Новосибирске ищут 16-летнюю девочку, сбежавшую из дома

В Новосибирске ищут 16-летнюю Светлану Ачмиз. Фото: ГУ МВД по НСО

В Новосибирске ищут 16-летнюю Светлану Ачмиз. Девочка ушла из дома на улице Достоевского еще вечером 14 мая. До сих пор никто не знает, где она находится.

— Приметы: на вид 15 лет, рост около 150 сантиметров, худощавое телосложение, волосы темные, — сообщили в областном МВД. — На момент своего исчезновения девочка была одета в черную футболку, светлую юбку и солнцезащитные очки.

Если вы знаете что-нибудь о том, где сейчас может находиться Светлана или просто видели ее на улице, сообщите об этом в полицию по телефонам 8-383- 232-21-65, 8 — 383 — 221-77-16, 8 — 383 — 232-21-45.

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