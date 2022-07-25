К концу осени мост через улицу Ипподромскую в Новосибирске украсит подсветка

Ремонт моста закончится в ноябрь 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии Новосибирска заявили, что во время ремонта моста Октябрьской магистрали, идущего через улицу Ипподромскую, не только облегчат саму конструкцию путепровода и преобразят тротуары, еще обновят подсветку и уберут свисающий с моста провода. Об этом сообщили в мэрии.

— За счёт замены тяжёлых бетонных блоков конструкция моста станет легче, будут обновлены тротуар и ограждения моста. Важно, что проектом предусмотрено изменение системы освещения мостового перехода — в соответствии с современными требованиями по организации светового потока и его направленности. Кроме того, нависающие, окутавшие мост провода, будут убраны в специально выделенный канал, чтобы не портить его внешний вид, — рассказал мэр Анатолий Локоть.

Ремонтировать мост начали в мае этого года. Стоимость работ — почти 146 миллионов рублей. Закончить ремонт подрядчик должен не позднее 30 ноября 2022 года. К этому времени отремонтируют карнизную часть тротуаров, устранят деформацию швов, наладят гидроизоляцию проезжей части и отремонтируют опоры.

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