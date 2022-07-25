В Новосибирске водитель «Лады» врезался в дерево, убегая от полиции

Водитель «Лады», пытаясь уехать от полиции, врезался в дерево. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске водитель «Лады», пытаясь уехать от полиции, врезался в дерево. ДТП случилось в понедельник, 25 июля, в Дзержинском районе, о нем в соцсетях рассказали очевидцы.

— Отечественный универсал ВАЗ-2102 привлёк внимание сотрудников полиции. Водитель решил сбежать дворами, но его путь прервало дерево у дома № 1/1 на улице Авиастроителей, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

После ДТП водитель решил сбежать, бросив машину. Фото: "АСТ-54"

Очевидцы также рассказали, что водитель «Лады», после столкновения, бросил машину и сбежал. В городской Госавтоинспекции КП-Новосибирск пообещали прокомментировать случившееся позже.

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