Новосибирские полицейские задержали главаря преступной банды из Питера

Мужчину задержали в арендовойной квартире в Питере. Фото: МВД по НСО

В Санкт-Петербурге задержали 33-летнего местного жителя, контролирующего преступный мир Новосибирска. Его обвиняют по статье 210.1 УК РФ как человека, занявшего высшее положение в преступной иерархии. Мужчине грозит срок от 8 до 15 лет тюрьмы и штраф в 5 миллионов рублей.

— С января 2022 года обвиняемый выполнял организационно-распорядительные функции среди лиц уголовно-преступной среды, организовывал и контролировал поступление денег в «общую кассу» и их расходование, распространял и сохранял преступные традиции, занимался разрешением криминальных споров, — рассказали в региональном МВД.

Криминального авторитета задержали в Санкт-Петербурге. В ходе обысков в арендованной квартире, где жил обвиняемой, изъяли телефоны, банковские карты и документы. Расследование продолжается.

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