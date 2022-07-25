Сибирячку, которой сосед разбил лицо из-за машины, отправили на судмедэкспертизу

У женщины разбито лицо. Фото: предоставлено Александрой Веровой

В полиции прокомментировали инцидент с избиением сибирячки из-за неправильно припаркованной машины. Напомним, конфликт случился 20 июля: соседу 29-летней жительницы СНТ «Энергетик-1» в Кировском районе не понравилось, что ее дядя, приехавший в гости, оставил машину у ворот. Мужчина утверждал, что авто ему мешает и решил разобраться с соседями кулаками.

— В полицию пришло сообщение из медицинского учреждения о поступлении женщины с телесными повреждениями. Сейчас личность участников конфликта установлена, в ближайшее время их опросят, — пояснили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.

В ведомстве также отметили, что потерпевшей выдали направление на прохождение судмедэкспертизы, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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