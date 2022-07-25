В мэрии Новосибирска рассказали, можно ли отдать детей в другой детсад на время ремонта

В Новосибирске на время ремонта детсада ребенка можно отдать в другое ДОУ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В департаменте образования мэрии города Новосибирска рассказали, можно ли отдать детей в другой детсад на время ремонта. Об этом пишет Amic.

У некоторых родителей отпуск не совпадает со сроками ремонта детсада. И тогда возникает вопрос – куда девать свое чадо. В этом случае вариант с временным переходом в ДОУ поблизости кажется идеальным.

- Весной в Новосибирске среди родителей проводят опрос: кому выделить место в саду, пока «свой» будет закрыт. На основании заявлений родителей всем нуждающимся предоставляют места в близлежащих ДОУ, - отметили в публикации.

В департаменте образования мэрии города Новосибирска объяснили, что детей не отчисляют из детсада, в который их изначально приняли.

- Заявления о предоставлении места в детском саду на время проведения ремонтных работ родители или законные представители подают в администрацию своего детского сада. Дополнительные документы не нужны. Дети переводятся по согласованию сторон, - сообщили в мэрии.

А вот в Барнауле ситуация обратная. Там предлагают на время закрытия детского сада нанять ребенку няню или же обратиться в коммерческое дошкольное учреждение.

По словам начальника отдела дошкольного образования Барнаула Ирины Синенко, причина в том, что семь лет назад от практики временного перевода отказались.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber