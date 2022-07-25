В Новосибирской области снова выросли продажи масок и антисептиков

В Новосибирской области впервые в 2022 году вырос спрос на одноразовые маски и антисептики. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирской области впервые в 2022 году вырос спрос на одноразовые маски и антисептики. Как предполагают аналитики, это может быть связано с увеличением заболеваемости коронавирусом.

— За последние 2 недели, с 11 по 24 июля в Новосибирской области спрос на подобные товары вырос на 50%, — сообщили аналитики сервиса Wildberries.

Аналитики также отметили, что в основном люди покупают маски наборами по 50-100 штук. В среднем цена одной маски в таком наборе составляет 1, 3 рубль.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирской области за прошедшую неделю увеличилась заболеваемость коронавирусом. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Так, за неделю в НСО было зарегистрировано 368 случаев, что больше по сравнению с предшествующей на 10 %. Количество заболевших больше в области, чем в городе Новосибирске. Среди всех результатов тестов на ковид зарегистрировано 3 % положительных.

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