В Новосибирске дерево упало на припаркованную у дома иномарку

В Новосибирске из-за сильного ветра дерево упало на припаркованную у дома машину. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске из-за сильного ветра дерево упало на припаркованную у дома машину. Инцидент произошел в понедельник, 25 июля, в Дзержинском районе. О случившемся рассказали в соцсетях очевидцы.

— У дома № 3 на проспекте Дзержинского рухнувшее под напором ветра дерево повредило припаркованный «Ниссан», — цитирует очевидцев паблик Вконтакте «АСТ-54».

По прогнозам синоптиков Западно-Сибирского Гидрометцентра сегодня в Новосибирске ветер дует со средней скоростью 4-9 метров в секунду.

Напомним, за последний месяц это — не единственный случай падения деревьев на машины и даже людей. В начале июля КП-Новосибирск писала об инциденте с падением дерева на авто, припаркованное у дома на улице Первомайской. А чуть позже от падения дерева в Нарымском сквере пострадал 9-летний мальчик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске дерево упало на припаркованный автомобиль

О пострадавших информации нет (подробнее).

В Новосибирске возбудили уголовное дело после падения дерева на ребенка

Напомним, инцидент произошел 5 июля (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер