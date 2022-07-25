В Новосибирской области продают яхту за 31, 5 миллион рублей

В Новосибирской области выставлена на продажу яхта за 31, 5 миллион рублей.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новосибирской области выставлена на продажу яхта за 31, 5 миллион рублей. Объявление появилось на сайте Avito.
Как сообщается в тексте объявления, на судне есть три каюты, две ванные комнаты и два туалета, а также кухня. В каюты проведено телевидение, там также установлены кондиционеры. В носовой каюте имеется сейф.
Построена яхта была в 2003 году. Фото: avito.ru
На кухне есть печь, холодильник, плита, вытяжка, а также ледогенератор и гриль.
Построена яхта была в 2003 году. Ее длина составляет 15, 98 метров (52, 4 футов). Судно способно развивать максимальную скорость до 36 миль в час.
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