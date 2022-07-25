В Советском районе Новосибирска изменятся транспортные маршруты из-за ремонта теплотрассы

Ограничения продлятся до 3 августа.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В Советском районе Новосибирска изменится схема движения для нескольких автобусов и маршрутных такси из-за аварийного ремонта теплотрассы. Авария произошла у дома №8 по улице Николаева.
— С 27 июля и до пяти часов вечера 3 августа изменятся маршруты автобусов №52, 52к, 65, 65а, а также маршруток №7 и 52. На время работ их движение организуют в объезд через проспекты Строителей и Академика Лаврентьева, улицы Российскую, Демакова и Кутателадзе в зависимости от схемы маршрута, — рассказали в мэрии.
Напомним, что до 1 августа ограничат движение для транспорта через перекрёсток Гусинобродского шоссе и улицы Доватора, на котором идет ремонт. Работы пройдут в четыре этапа, и каждому будет соответствовать определенное ограничение для движения. Полностью проезд будет закрыт только в выходные по ночам, чтобы меньше мешать горожанам.
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