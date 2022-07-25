Новосибирский следователь раскрыл тонкости своей работы

Новосибирский следователь рассказал о своей работе. Фото: Горсайт

Руководитель отделения по расследованию особо важных дел по преступлениям прошлых лет СУ СКР по Новосибирской области подполковник Дмитрий Чечулин рассказал о тонкостях своей работы. Его слова приводит «Горсайт».

Дмитрий получил профильное юридическое образование. После этого он устроился на работу в Следственное управление СК России по НСО.

Практически с самого начала Чечулин понял принцип работы следователем – искать информацию сразу, а не откладывать на потом.

- Мы расследовали убийство женщины, которое произошло в 2008 году. Допросили единственного прямого свидетеля. Нам повезло, ведь через три дня полицейские сообщили, что он умер от имеющегося заболевания. Если бы отложили разговор, то ясных показаний в уголовном деле не было бы, - вспоминает Дмитрий. - В этом все тонкости работы – выполнить все сразу, в первые сутки, тогда и доказательная база будет сильная, и преступник от ответственности не уйдет.

Со временем мужчина оттачивал свои профессиональные навыки. У него есть определенный рабочий алгоритм, по которому он действует – собирает вещдоки, внимательно изучает результаты экспертиз и проводит анализ, чтобы сузить список версий и подозреваемых.

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