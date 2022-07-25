В двух районах Новосибирской области продолжают дымить мусорные полигоны

На устранение пожара на полигонах понадобится несколько дней. Фото: МЧС по НСО
В Новосибирской области продолжают бороться с тлением мусора на двух мусорных полигонах в Коченевском и Ордынском районах. Об этом сообщил министр ЖКХ Денис Архипов.
— Устранением тления и горения мусора на Коченёвском полигоне занимается компания, которая его обслуживает. Осталось ликвидировать около 30% от общей площади горения. Количество выходящего на поверхность дыма сократилось, но на полную ликвидацию горения потребуется ещё несколько дней, — сообщил Архипов. — Кроме того, продолжаются работы по устранению задымления на полигоне вблизи поселка Чернаково в Ордынском районе.
Напомним, что 21 июля удалось полностью потушить незаконную свалку рядом с полигоном «Левобережный». Дым над ней заметили 19 июля. Открытого огня не было, тление мусора происходило на глубине. Чтобы справиться с задымление, пришлось вызвать трактора и бульдозеры. Те перекопали свалку и обсыпали землей.
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