В Новосибирской области начали ремонтировать дорогу на Елбань после жалоб местных

Дорогу на Елбань начали ремонтировать после жалоб местных. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Маслянинском районе Новосибирской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» начали ремонтировать дорогу на Елбань. Об этом сообщили в ТУАД.

- В 2022 году в планах отремонтировать участок дороги «66 км а/д «К-15» - Елбань», протяженность которого составляет три с половиной километра, - уточнили в Территориальном управлении автомобильных дорог. – В понедельник, 25 июля, подрядчик начал устраивать выравнивающий слой на участке км 8+950 - км 10+250. По второму участку - км 10+250 - км 12+450 выполняется корректировка проектно-сметной документации. К работам здесь приступят после корректировки.

Работы на первом участке выполнит «Сибдортехнология», а на втором - ООО «Маслянинское ДРСУ». Стоимость работ по двум контрактам составляет 57 миллионов рублей.

- Первым делом на участке заменят и укрепят водопропускные коммуникации под дорогой, отфрезеруют существующее покрытие, а также создадут выравнивающий и верхний слои из асфальтобетонной смеси, - рассказали в ТУАД. – Позже дорожники займутся укреплением обочин, заменой дорожных знаков и нанесением разметки.

В Управлении добавили, что планировали отремонтировать этот участок еще в 2021 году. Но тогда ремонтным работам помешали пучины, образовавшиеся из-за интенсивного движения большегрузов. Проблему устранили летом и осенью на общей площади более 17 тысяч метров квадратных.

Ранее к КП-Новосибирск обратился местный житель, который пожаловался на ужасное состояние дороги Маслянино-Елбань.

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