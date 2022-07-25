В Новосибирске дебошир с топором пытался проникнуть к соседу на «Родниках»

Поводом стал словесный конфликт Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске начали судить 34-летнего безработного, напавшего с топором на квартиру соседа. Конфликт произошел в декабре 2021 года на улице Тюленина.

Местный житель повздорил с соседом и решил выместить обиду. Схватил топор и посреди ночи стал рубить входную дверь. Полиция задержала пьяного дебошира.

- 34-летний подозреваемый полностью признал вину в повреждении входной двери, однако назвал ущерб в 15 тысяч рублей завышенным еще на стадии следствия. Юридически гражданин не судим, растит малолетнего ребенка, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Калининского района Анна Медведева.

Дело об умышленном повреждении имущества из хулиганских побуждений рассматривает Калининский районный суд. Обвиняемому грозит до 5 лет принудительных работ или лишение свободы.

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