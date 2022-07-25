Следователи проведут проверку после падения 4-летнего ребенка из окна 10 этажа в Новосибирске

По результатам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске Следственный комитет организовал проверку после падения 4-летнего мальчика из окна 10 этажа. Трагедия произошла 24 июля в Дзержинском районе.

— Оставшись без присмотра взрослых 4-летний мальчик забрался на подоконник, открыл окно и выпал. С различными травмами ребенок был госпитализирован в больницу, где скончался, — рассказали следователи.

Региональный Следственный комитет организовал проверку по факту смерти ребенка. Были опрошены родственники мальчика и очевидцы. По результатам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение.

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