Следователи проведут проверку после падения 4-летнего ребенка из окна 10 этажа в Новосибирске

По результатам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске Следственный комитет организовал проверку после падения 4-летнего мальчика из окна 10 этажа. Трагедия произошла 24 июля в Дзержинском районе.
— Оставшись без присмотра взрослых 4-летний мальчик забрался на подоконник, открыл окно и выпал. С различными травмами ребенок был госпитализирован в больницу, где скончался, — рассказали следователи.
Региональный Следственный комитет организовал проверку по факту смерти ребенка. Были опрошены родственники мальчика и очевидцы. По результатам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение.
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