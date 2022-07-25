Новосибирцы рассказали о судьбе детей, спасённых из квартиры-свалки на Богаткова

После жалоб соседей родные матери убрали весь мусор. Фото: Предоставлено соседями

В Новосибирске соседи спасли детей из квартиры-свалки и помогли их матери исправиться. Напомним, инцидент случился в конце апреля 2022 года в одном из домов на улице Бориса Богаткова. Тогда местные жители пожаловались на проблему в СМИ.

Соседка рассказывала КП-Новосибирск, что попала в нехорошую квартиру, где из груды мусора на нее вылез ребенок. От увиденного у женщины чуть не остановилось сердце. Ей было невыносимо смотреть на то, в каких условиях находился мальчик. После случившегося женщина сразу же отправила фотографии квартиры и ребёнка в опеку. А еще опубликовала их в соцсетях.

Как выяснил корреспондент «Комсомолки», после огласки история закончилась хорошо:

- У нас хэппи-энд с этой семьей. Сразу после скандала приехали все службы: полиция, администрация, опека. Сестры женщины ободрали старые обои и побелили стены, отец выгреб весь мусор. Тараканы исчезли! Детей женщине вернули, младший на лето в деревне у бабушки, 12-летняя дочка с ней живет. В квартире чисто, свалкой даже не пахнет.

Женщина исправилась и вернула себе детей. Фото: Предоставлено соседями

Мать продолжает работать, а соседи ей помогают. Так, дома у семьи появились новые шторы и диван. Однако есть и минусы - огромный долг по ЖКХ.

- Мать накопила огромный долг по ЖКХ, более 200 тысяч рублей. Он перешел ей по наследству вместе с квартирой от умершей мамы. Женщина не платит, но выселять ее никто не собирается, так как квартира в собственности, – добавила соседка.

Ранее КП-Новосибирск писала, что о нехорошей квартире соседи узнали 4 года назад. Тогда там жили двое детей: старшая девочка, ей было семь лет, начала выбрасывать вещи из окна. Весь этот хлам летел на улицу. После того, как в помещение попали соседи и опека, соцслужбы изъяли детей у горе-матери на 3 месяца. А из квартиры тогда вывезли 2 самосвала мусора и забрали 15 кошек. Ранее сообщалось, что мать не лишили прав, так как она официально работала, гулянки дома не устраивала, детей не била.

Соседи надеются, что женщина все-таки встала на путь исправления, и теперь ее дети будут расти в комфортных условиях.

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