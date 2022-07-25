В Новосибирске лихач на «БМВ» выдавливал семью с ребенком с дороги

Житель Новосибирска пожаловался на лихача на BMW, который чуть не спровоцировал ДТП. Фото: стоп-кадр из видео Олега

В Заельцовском районе лихач на BMW чуть не спровоцировал ДТП и не сбил пешеходов. Об этом КП-Новосибирск рассказал местный житель Олег.

- В субботу, 23 июля, мы вместе с женой и 6-летним ребенком поехали в Заельцовский парк. В какой-то момент меня начал выдавливать с трассы водитель на внедорожнике BMW X3, который двигался по обочине. Так продолжалось некоторое время, - вспоминает сибиряк.

Агрессивная езда мужчины напугала супругу Олега. У женщины началась истерика, так как она сильно переживала за сидящего в салоне ребенка.

- Этот водитель без причины начал меня подрезать. Я его никак не провоцировал, - добавил Олег.

Вскоре лихач вырвался вперед и на скорости выехал с обочины на трассу, подрезав еще один автомобиль. При совершении опасного маневра водитель BMW чуть не сбил пешеходов. Два человека шли как раз по правой обочине.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber