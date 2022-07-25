«Она очень голодная!»: в Новосибирске ищут дом для истощенной кошки и её котят. Фото: предоставлено Анной Браун.

Жительница Новосибирска Анна ищет передержку для истощенной кошки и ее котят. Она разместила об этом объявление в соцсети.

– Они появились на Часовой около недели назад. Кошка идёт на контакт, потому что очень голодная, а котята диковатые, – пояснила КП-Новосибирск девушка. – Нужна помощь в поимке котят и временная передержка до нахождения им хозяев.

Анна добавила, что обеспечит всем необходимым на этот период. Девушка опасается, что бездомные животные погибнут на улице от голода или от рук живодеров.

Тех, кто готов приютить беспризорное семейство, Анна просит позвонить ей по номеру –89137025107

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