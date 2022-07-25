В городе ожидается жара до +29 градусов, а по области - до +32 градусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирск идет жара до +29 градусов. В области будет еще жарче — до +32 градусов. По прогнозам синоптиков, новая рабочая неделя ожидается без гроз и ливней. Однако местами по городу и региону могут пройти небольшие дожди.

— Во вторник, 26 июля ночью ожидается +13…+15 градусов, днем — +25…+27 градусов. Преимущественно без осадков, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. В среду, 27 июля, ночью температура воздуха будет держаться на отметке +15…+17 градусов, днем станет жарче — +27…+29 градусов. Ветер южный 4-9 метров в секунду. В четверг, 28 июля, ночью будет +16…+17 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +27…+29 градусов. В ночное время осадков не ожидается, а днем местами пройдет дождь с грозами. Ветер восточный 4-9 метра в секунду, - рассказали синоптики из Западно-Сибирского Гидрометцентра.

Аналогичная погода ожидается по всему региону, но более дождливая и жаркая: в западных районах области жара достигнет отметки в +32 градуса.

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