В Новосибирске пьяный мужчина не хотел рассчитываться за бутылку водки и прокусил палец охраннику

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

В воскресенье в 14.55 экипаж ГБР-11 ГВАРДИИ прибыл по сигналу тревоги в супермаркет в Кировском районе Новосибирска. Причиной вызова стал пьяный мужчина, не захотевший рассчитаться за бутылку водки стоимостью 310 рублей. Ранее гражданин краж не совершал, поэтому администрация магазина готова была отпустить мужчину после оплаты похищенного товара. Но на мировую гражданин не пошел: сначала он стал разговаривать с администрацией супермаркета в грубой форме, а затем оказал яростное сопротивление бойцам ГБР при задержании. Мужчина впился зубами в руку «гвардейца» и прокусил тому указательный палец почти на сантиметр. Обезвреженный грабитель был доставлен в отделение полиции, где рассказал, что является ветераном боевых действий, недавно выписался из больницы и занимается разделкой мяса на одном из предприятий города.

Позднее, в 17.07, в руки сотрудников ГВАРДИИ попался настоящий вор-рецидивист. Проезжая мимо автобусной остановки, экипаж ГБР-78 заметил подозрительного мужчину. По ориентировке он был похож на грабителя, неоднократно делающего набеги в супермаркет в районе педуниверситета. Предполагаемый преступник был задержан и доставлен в магазин, где его личность и совершенные хищения подтвердились. Сумма ранее украденного товара составила 6400 рублей, мужчина был передан прибывшему наряду полиции.

Еще один воришка попался в магазине на улице Королева в субботу. В 12.17 «гвардейцами» экипажа ГБР-72 был задержан мужчина, пытавшийся вынести за пределы кассовой зоны две банки кофе стоимостью 1050 рублей. Ожидая сотрудников полиции, он похвастался «гвардейцам» своим криминальным прошлым и сообщил, что находится в розыске. Позднее выяснилось, что мужчина был условно досрочно освобожден от наказания за кражу, но уже несколько раз пропустил обязательную отметку в Черепановском РОВД.