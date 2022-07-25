Новосибирская спортсменка победила на Играх Дружбы в Казани

Спортсменка из Новосибирска победила на Играх Дружбы в Казани. Фото: управление физической культуры и спорта мэрии Новосибирска

Спортсменка Арина Суркова заняла первое место на Играх Дружбы в Казани. Об этом в своем Телеграм-канале сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Арина Суркова – представительница МАУ «НЦВСМ».

- Она победила на Играх Дружбы в Казани на 100 метров баттерфляем с результатом 57,58, - рассказала Анна Терешкова.

Второе место заняла спортсменка из Санкт-Петербурга. Тройку лидеров замкнула представительница Белоруссии.

- Поздравляем Арину с заслуженной победой. Болеем за наших!!! – написала вице-мэр.

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