Новосибирская спортсменка победила на Играх Дружбы в Казани

Спортсменка из Новосибирска победила на Играх Дружбы в Казани. Фото: управление физической культуры и спорта мэрии Новосибирска
Спортсменка Арина Суркова заняла первое место на Играх Дружбы в Казани. Об этом в своем Телеграм-канале сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
Арина Суркова – представительница МАУ «НЦВСМ».
- Она победила на Играх Дружбы в Казани на 100 метров баттерфляем с результатом 57,58, - рассказала Анна Терешкова.
Второе место заняла спортсменка из Санкт-Петербурга. Тройку лидеров замкнула представительница Белоруссии.
- Поздравляем Арину с заслуженной победой. Болеем за наших!!! – написала вице-мэр.
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