ВТБ снизил ставки по ипотеке

- С сегодняшнего дня ВТБ улучшил условия по ипотеке, снизив минимальную ставку на 0,6 п.п. Первые сделки по новым условиям прошли на Дальнем Востоке и в Сибири. Заемщики оформляют кредиты под 9,9% годовых. Рефинансирование ипотечных кредитов также предлагается по ставке 9,9%, - рассказали в банке.

Там добавили, что клиенты, которые получили одобрение своих кредитных заявок по предыдущим ставкам, смогут переоформить их на более выгодных условиях.

Подать заявку на ипотеку ВТБ можно на сайте и в приложении банка для смартфонов на Android, в интернет-версии ВТБ Онлайн,через застройщиков, риелторов и других партнеров, а также в офисах банка.