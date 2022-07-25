В Новосибирске обучат прыжкам с парашютом «Юнармию Донбасса»

Фото предоставлено пресс-службой партии «Справедливая Россия - За правду».

«Юнармия Донбасса» объединяет воспитанников всех военно-патриотических клубов Донецкой народной республики. В этом объединении сегодняшние мальчишки и девчонки учатся служить Родине и готовятся к поступлению в военные вузы.

В рамках многолетнего сотрудничества с народной республикой руководство аэродрома «Мочище» Новосибирской области и заместитель председателя совета Новосибирского реготделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ» Сергей Шилов решили помочь ребятам сбросить психологическое напряжение, в котором они были вынуждены находиться последние 8 лет, а также просто активно и интересно провести летние каникулы.

Фото предоставлено пресс-службой партии «Справедливая Россия - За правду».

В рамках активного отдыха для них организуют начальную парашютную подготовку, которая по возвращении в Донбасс позволит ребятам претендовать на третий юношеский разряд по парашютному спорту.

Первая группа из 10 юнармейцев посетила Новосибирск в период зимних каникул 2021/22 года. Тогда ребята получили весь объем теоретических знаний, предусмотренных программой ДОСААФ, и совершили по 3 прыжка с парашютом. Кроме того, они смогли наладить в Новосибирске много дружеских связей, поучаствовать в культурной жизни города и ознакомиться с его достопримечательностями.

Фото предоставлено пресс-службой партии «Справедливая Россия - За правду».

В июле в столицу Сибири прибыли уже 18 юнармейцев под началом знаменитой звездочки Анны Лисовенко - одной из активисток «Юнармии Донбасса», спортсменки, поэтессы и волонтера интернациональной бригады «Пятнашка».

Сейчас при посредстве инструкторов аэродрома «Мочище» эти ребята из 5 военно-патриотических клубов Донбасса также проходят курс начальной парашютной подготовки, а ближе к концу июля намерены принять участие в подготовке и проведении авиационного праздника «Будем жить!», организованного в поддержку Вооруженных сил России.

Фото предоставлено пресс-службой партии «Справедливая Россия - За правду».

Пока ребята с Донбасса находятся в Новосибирске, за их досуг и быт отвечает зампред совета Новосибирского реготделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ» Сергей Шилов. Он встретил юнармейцев у трапа самолета в аэропорту Толмачево и проводит на борт по окончании «командировки». А пока ребята здесь, он для них и папа, и мама.

- В перерывах между тренировками и прыжками с парашютом юноши и девушки посещают зоопарк, аквапарк и другие достопримечательности Новосибирска, знакомятся с историей города на Оби в музеях (в том числе в музее авиационного завода имени В. П. Чкалова) и напитываются положительными эмоциями. Их программа насыщенна, но самое ценное, что могут получить юнармейцы в Новосибирске, как раз то, что 8 лет в их жизни было дефицитным товаром, - участие со стороны окружающих, мирное небо над головой и каскад добрых впечатлений. Мы, сибиряки, всегда считали себя единым народом с жителями Донбасса, и наши двери для братьев по крови и духу всегда гостеприимно открыты, - отметил Сергей Шилов.