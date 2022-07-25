Пожароопасность достигнет 5-го класса в одном из районов Новосибирской области. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирской области с 26 по 29 июля 2022 года сохранится пожароопасность 4-го класса. В одном из районов региона в некоторые дни она достигнет чрезвычайно высокого уровня. Об этом сибиряков предупредили в ГУ МЧС по НСО.

– с 28 по 29 июля чрезвычайная пожароопасность 5 класса ожидается в Купинском районе Новосибирской области, – говорится в экстренном предупреждении ведомства.

В МЧС добавили, что в регионе растет риск возникновения природных пожаров.

В Западно-Сибирском гидрометцентре уточнили, что с 26 по 20 июля в Новосибирской области будет аномально жарко. Воздух прогреется до +30 градусов.

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