Пожароопасность достигнет 5-го класса в одном из районов Новосибирской области.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Новосибирской области с 26 по 29 июля 2022 года сохранится пожароопасность 4-го класса. В одном из районов региона в некоторые дни она достигнет чрезвычайно высокого уровня. Об этом сибиряков предупредили в ГУ МЧС по НСО.
– с 28 по 29 июля чрезвычайная пожароопасность 5 класса ожидается в Купинском районе Новосибирской области, – говорится в экстренном предупреждении ведомства.
В МЧС добавили, что в регионе растет риск возникновения природных пожаров.
В Западно-Сибирском гидрометцентре уточнили, что с 26 по 20 июля в Новосибирской области будет аномально жарко. Воздух прогреется до +30 градусов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер